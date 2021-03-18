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Скачать приложение за пять секунд: МегаФон ускорил интернет в селах края

Главная Общество
Красноярск
10:05 18 Марта 2021
сеть, связь, оператор, интернет
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МегаФон за 2020 год построил базовые станции 4G в 118 поселках края. Новая «цифровая» жизнь началась для 100 тысяч сельских жителей, живущих на этой территории. Теперь они могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде.

Это означает, что приложение Госуслуги можно скачать на смартфон за десять секунд, а новую серию любимого сериала – за пять минут. Такие скорости стали доступны не только в столице края – Красноярске, но даже в деревне Раскаты, в которой живет всего около ста человек.

Строительство нового покрытия LTE охватило практически всю территорию региона: от севера – поселка Светлогорск Туруханского района, до юга – села Верхнеусинское Ермаковского района. Самая восточная точка проведения работ – поселок Новохайский Богучанского района, на западе – село Юрьевка Боготольского района.

На территории, где впервые появился 4G МегаФона, работают более 100 школ. Сельские учителя, школьники и их родители могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.

«Для того, чтобы наши абоненты даже в отдаленных и небольших поселках Красноярского края могли пользоваться самым быстрым интернетом, в непростой год пандемии и «удаленки» мы реализовали рекордную по масштабу программу развития сети. По сравнению с 2019 годом количество построенных базовых станций LTE выросло в 2,5 раза, в целом же сеть 4G МегаФона в регионе увеличилась более чем на 50%», – комментирует Виталий Молотков, директор Красноярского отделения МегаФона.

Также скорости мобильного интернета подросли еще в 127 населенных пунктах края – за счет установки дополнительных базовых станций. Активнее всего инженеры расширили площадь покрытия и увеличили емкость сети 4G в Красноярске, Ачинске, Канске, Норильске, Лесосибирске, Назарове, Железногорске, Сосновоборске, Шарыпове и Шушенском.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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