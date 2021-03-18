В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

Платная многоуровневая парковка появится в центре Красноярска. Строительство объекта запланировано в районе перекрестка улиц Обороны - Красной Армии.

Работы пройдут в рамках ремонта ул. Красной Армии. Новая парковка сможет вместить 250 автомобилей. Когда объект будет сдан в эксплуатацию, пока не уточняется. Однако проблему с нехваткой парковочных мест в центре Красноярска решить в ближайшее время не удастся, отметил начальник отдела мониторинга УДИБ Игорь Воевалко в эфире радиостанции «Крансоярск-Главный».