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В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

Главная Общество
Красноярск
10:28 18 Марта 2021
парковка, красноярск, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Платная многоуровневая парковка появится в центре Красноярска. Строительство объекта запланировано в районе перекрестка улиц Обороны - Красной Армии.

Работы пройдут в рамках ремонта ул. Красной Армии. Новая парковка сможет вместить 250 автомобилей. Когда объект будет сдан в эксплуатацию, пока не уточняется. Однако проблему с нехваткой парковочных мест в центре Красноярска решить в ближайшее время не удастся, отметил начальник отдела мониторинга УДИБ Игорь Воевалко в эфире радиостанции «Крансоярск-Главный».

«Расширить, устроить дополнительные места в центральной части города практически невозможно. С другой стороны, сколько бы парковочных мест мы не создавали, но решение проблемы парковки — наличие платных парковок», - заявил Игорь Воевалко.

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