Цены на проезд в автобусе могут подняться до 30 рублей

Цены на общественный транспорт должны быть выше, считают перевозчики. Они объясняют это тем, что доходов практически нет: пассажиропоток из-за пандемии значительно сократился, часть автобусов простаивает из-за нехватки водителей.

Сейчас готовится обращение в министерство тарифной политики, но для пересмотра тарифа на проезд, необходимо обращение более 50% всех перевозчиков Красноярского края.

Напомним, в феврале 2019 года тариф на проезд в автобусе уже повышался. Тогда стоимость одного проезда в общественном транспорте стала составлять 26 рублей, вместо привычных с 2015 года 22 рублей.