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ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

Главная Общество
Красноярск
16:28 17 Марта 2021
проекты, оборудование, презентация, коммунальное хозяйство, жкх
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Госпредприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» стало хедлайнером межрегиональной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология», которая 17 марта стартовала в МВДЦ «Сибирь».

ЦРКК является экспериментальной площадкой по внедрению новых технологий в сфере ЖКХ. В выставочной части конференции предприятие презентовало современную блочно-модульную котельную, так называемый ТЕРМОРОБОТ. Он должен стать альтернативой неэффективным источникам теплоснабжения с ручной подачей топлива, которые сегодня используются во многих территориях Красноярского края.

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края
ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

Автоматизированные котельные от компании «КРАТЭК» обеспечивают надежное теплоснабжение и могут отапливать как жилые дома, так и производственные объекты. Оборудование позволяет поддерживать необходимую температуру без непосредственного участия человека – оператор котельной не требуется. Контроль всех параметров осуществляется дистанционно – в диспетчерском центре с помощью планшета.

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края
ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

Котельные компакты и просты в эксплуатации, дают двойную экономию топлива и электричества, минимизируют выбросы в атмосферу. Установленные в них двухтопливные котлы могут работать как на угле, так и на биотопливе – пеллетах. Срок окупаемости термороботов в среднем полтора-два года.

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

«Аналогичный терморобот мы установили в поселке Гляден Шарыповского района взамен ветхой котельной. Раньше там было три котла, в которые вручную засыпался уголь и 12 человек обслуживающего персонала. Сейчас в поселке работает современный терморобот, который обеспечивает теплом жителей и социально-значимые объекты. Средства сэкономленные на фонде оплаты труда идут на окупаемость нового теплоисточника», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»
По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

 

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