ЦРКК презентовал современные теплоисточники для районов края

Госпредприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» стало хедлайнером межрегиональной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология», которая 17 марта стартовала в МВДЦ «Сибирь».

ЦРКК является экспериментальной площадкой по внедрению новых технологий в сфере ЖКХ. В выставочной части конференции предприятие презентовало современную блочно-модульную котельную, так называемый ТЕРМОРОБОТ. Он должен стать альтернативой неэффективным источникам теплоснабжения с ручной подачей топлива, которые сегодня используются во многих территориях Красноярского края.

Автоматизированные котельные от компании «КРАТЭК» обеспечивают надежное теплоснабжение и могут отапливать как жилые дома, так и производственные объекты. Оборудование позволяет поддерживать необходимую температуру без непосредственного участия человека – оператор котельной не требуется. Контроль всех параметров осуществляется дистанционно – в диспетчерском центре с помощью планшета.

Котельные компакты и просты в эксплуатации, дают двойную экономию топлива и электричества, минимизируют выбросы в атмосферу. Установленные в них двухтопливные котлы могут работать как на угле, так и на биотопливе – пеллетах. Срок окупаемости термороботов в среднем полтора-два года.

«Аналогичный терморобот мы установили в поселке Гляден Шарыповского района взамен ветхой котельной. Раньше там было три котла, в которые вручную засыпался уголь и 12 человек обслуживающего персонала. Сейчас в поселке работает современный терморобот, который обеспечивает теплом жителей и социально-значимые объекты. Средства сэкономленные на фонде оплаты труда идут на окупаемость нового теплоисточника», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»