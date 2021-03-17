Красноярцы смогут поставить себе новую вакцину «ЭпиВакКорона»

Жители краевого центра получат возможность привиться новой вакциной от коронавируса.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная вакцина против COVID-19, разработанная центром «Вектор». Она отличается от «Спутника V» составом и является полностью синтетической, то есть не имеет ослабленных элементов коронавируса.

Поставки новой вакцины ожидаются весной, но точные сроки пока неизвестны.

Напомним, что на данный момент население активно ставит прививки «Спутника V». С начала вакцинации в край поступило более 100 тысяч доз препарата.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора