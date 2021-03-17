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В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

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Красноярск
15:40 17 Марта 2021
железные дороги, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, поезд, культура, картины, живопись, искусство
Автор: Sibnovosti.ru
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Впервые для посетителей Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий – Святитель Лука» (курсирует по станциям Красноярского края, а также Хакасии, Иркутской и Кемеровской области) открылась выставка живописи.

В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

В экспозицию, размещенную в 4 медицинских вагонах Поезда здоровья, вошли 20 картин международного арт-проекта «Ангелы мира». Полотна написаны в 25 странах мира, не только профессиональными художниками, но и любителями. Все картины посвящены одной теме – образу Ангела-Хранителя и высших сил, помогающих людям.

«Красноярская железная дорога неслучайно предоставила площади для размещения этой выставки именно в передвижной поликлинике. Наш Поезд здоровья носит имя Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого – Святителя Луки, знаменитого хирурга и святого нашего времени. Святитель Лука помогал исцелять не только тело, но и душу. Каждая картина этого проекта «Ангелы мира» также несет в себе посыл добра, и веры в лучшее, которые так необходимы всем, кто сталкивается с болезнью», – рассказывает главный врач Поезда здоровья Сергей Румянцев.

Отметим, что в экспозицию вошла картина медицинской сестры красноярской поликлиники «РЖД-Медицина» Оксаны Павловой «Ангел путей наших», где она запечатлела Поезд здоровья, как символ помощи и спасения людей.

В поезде здоровья «Святитель Лука» впервые открылась выставка живописных картин

В настоящее время Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий – Святитель Лука» находится в командировке по северным станциям Красноярской железной дороги. До 18 марта (включительно) он будет работать в Красноярском крае на станции Карабула, далее посетит станции Новохайская (19-20 марта) и Чунояр (21-23 марта). С 24 марта поликлиника откроет двери жителям Иркутской области – она побывает на станциях Тамтачет (24 марта), Новобирюсинскую (25 марта) и Черманчет (26 марта).

Помощь предоставляется бесплатно по самостоятельному обращению или направлению лечащего врача. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис обязательного медицинского страхования.

По материалам компании КрасЖД

Фото: КрасЖД

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