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На территории краевой детской больницы на людей нападают бродячие собаки

Главная Общество
Красноярск
15:25 17 Марта 2021
в красноярском крае, красноярск, в красноярске, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Территория краевой детской больницы на улице Киренского в Красноярске становится небезопасной для посетителей. На днях на сотрудницу медучреждения напали бродячие собаки, ей потребовалась медицинская помощь. Этот факт радиостанции «Красноярск-Главный» подтвердили в департаменте городского хозяйства. Ситуация взята на контроль Управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства. При этом в мэрии отметили, что в последнее время отловщики бродячих собак часто выезжают по заявкам с территории детской больницы на Киренского. Агрессию животных провоцируют жители, которые прикармливают собак.

«По этому адресу организован дополнительный отлов, как обычно бывает при таких случаях. Практически все собаки там уже чипированы. То есть они побывали в отлове, прошли процедуру стерилизации и возвращены в среду обитания, так как им не поставлен диагноз о проявлении немотивированной агрессии. Скорее всего. Собаки там защищают свою территорию, так как жители их прикармливают», - сообщила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Напомним, что в конце февраля стая бродячих собак напала на женщину в Свердловском районе Красноярска, когда она вместе с ребенком ждала автобус на остановке «Ул. Семафорная». Те собаки тоже были чипированы.

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