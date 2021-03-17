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Счетная палата России указала на недостатки при проведении Универсиады в Красноярске

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Красноярск
14:57 17 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Счетная палата России рекомендовала федеральному Минспорту принять во внимание ошибки, которые были допущены при проведении Универсиады в Красноярске. Существенные недостатки, выявленные ведомством, необходимо учесть при подготовке Всемирных летних студенческих игр, проведение которых запланировано на 2023 год в Екатеринбурге.

Так, Счетная плата отметила слабую проработку ресурсного обеспечения мероприятий Универсиады. Изначально власти неправильно просчитали затраты на организацию и проведение соревнований, в итоге конечный бюджет игр увеличился в три раза. Это привело к росту госдолга Красноярского края.

«Из 34 объектов Универсиады в Красноярске 21 введен с нарушением сроков, а три - после окончания Игр. Несоблюдение сроков сдачи объектов указывает на недостаточный контроль Минспорта и других ответственных исполнителей за ходом строительства», - указано в отчете Счетной платы.

Кроме того, Счетная палата выявила признаки ущерба экономическим интересам государства на сумму 108,4 млн рублей. Теперь разбираться в этом будет Генпрокуратура России.

Еще одна претензия к краевым властям - неэффективное использование оборудования, закупленного для обеспечения безопасности при проведении студенческих игр, на общую сумму 75,3 млн рублей.

Помимо этого Красноярск не учел методические наработки Казани при проведении Универсиады 2013 года, в итоге - лишние траты на 98 млн рублей. С учетом информации Счетной палаты министерство спорта России должно разработать методические рекомендации по реализации программ проведения крупных международных соревнований.

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