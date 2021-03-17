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Краевая неделя детской книги начинается 21 марта

Главная Общество
Красноярск
14:46 17 Марта 2021
библиотека, книга, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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ККДБ подготовила программу поэтических вечеров, выставок, квестов и лекций с 21 по 28 марта. В этом году Неделя детской книги пройдет в двух форматах – офлайн и онлайн. Участие свободное, так что можно выбрать только интересные вам мероприятия: от поэтического многоборья «Со стихами целый день» до научного калейдоскопа из цикла «Я б в учёные пошёл…». Полную программу смотрите в группе библиотеки в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что Неделя детской и юношеской книги — это традиционный российский праздник, который отмечается в дни весенних каникул, начиная с 1943 года.

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