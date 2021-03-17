Цены на автомобильное масло в Красноярске взлетели на 25%

Резкое повышение цен произошло на рынке автомобильных масел в Красноярском крае. Поставщики сообщают, что зафиксирован рост стоимости практически по всем основным позициям. Подорожание составило от 5 до 25% в зависимости от производителя, сообщает радио «Красноярск-Главный».

Подорожали марки автомасел «Лукойл», «Газпром», «Зик», «Мобил». На позиции марок «Шелл» и «Кикс» ценники должны смениться в апреле. Причиной роста цен продавцы называют повышение акцизов с января этого года и нехватку базовых масел на общемировых рынках – это сырье, из которого производится автомобильное масло.