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Цены на автомобильное масло в Красноярске взлетели на 25%

Главная Общество
Красноярск
14:00 17 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, инфляция, автомобиль, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Резкое повышение цен произошло на рынке автомобильных масел в Красноярском крае. Поставщики сообщают, что зафиксирован рост стоимости практически по всем основным позициям. Подорожание составило от 5 до 25% в зависимости от производителя, сообщает радио «Красноярск-Главный».

Подорожали марки автомасел «Лукойл», «Газпром», «Зик», «Мобил». На позиции марок «Шелл» и «Кикс» ценники должны смениться в апреле. Причиной роста цен продавцы называют повышение акцизов с января этого года и нехватку базовых масел на общемировых рынках – это сырье, из которого производится автомобильное масло.

«Все планомерно повышают цены. Если «Лукойл» взять, они в феврале подорожали. «Газпром» – в начале марта. Причем существенно. Стоило 2100 стало 2600 стоить. «Лукой», если по 4 литра брать, из топовых моделей: стоило 1780 сейчас 1980», - рассказал владелец сети магазинов «Масленщик» Евгений Яковенко. 

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