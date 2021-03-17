В многоквартирном доме на Взлетке установили «инновационный» пандус

В краевой столице управляющая компания установила пандус для маломобильных граждан в подъезде многоквартирного дома. Однако, вместо металлической конструкции, работники установили странный деревянный пандус, который к тому же является разборной конструкцией. Об этом рассказал депутат Заксобрания Александр Глисков, разместив социальных сетях видеозапись.

Вместе с тем, краевой парламентарий отметил, что в соседнем подъезде этого же дома представители управляющей компании установил соответствующий пандус для инвалидов, который отвечает всем требованиям и ГОСТам.