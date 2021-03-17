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«Green Rancho» - отдых круглый год

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Красноярск
12:45 17 Марта 2021
отдых, база, красноярск, отпуск, каникулы
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские базы отдыха и всевозможные комплексы готовятся к летнему сезону. Даже те, что работают круглогодично. Выгодно отличаются здесь такие, что находятся в городской черте, но при этом предлагают полное уединение и качественный отдых от шума мегаполиса. Одно из таких мест расположилось на берегу озера Мясокомбинат. Банный комплекс «Green Rancho» полюбился красноярцам за покой, уют и полноценный сервис.

«Green Rancho» - отдых круглый год

На один день, выходные или полноценный отпуск. Сколько бы времени вы ни выбрали для отдыха в «Green Rancho», все равно будет мало. Настолько здесь все хорошо, красиво и вкусно. Банный комплекс на деле – многофункциональная база отдыха, где можно не только поддать парку, но и провести свадьбу, коропоративную тусовку или бизнес-тренинг. А еще провести несколько дней в небольшой, но очень комфортной гостинице. Упор же здесь все-таки – на семейном отдыхе.

«Green Rancho» - отдых круглый год

«Наш конек – это семейный отдых. Для детей мы обустроили лягушатник в аквазоне для безопасного купания, составили специальное меню, организовали контактный зоопарк, детский городок с батутами. Для взрослых – катамараны, велосипеды для прогулок, лазертаг, площадка для кемпинга с мангальной зоной. Также к услугам наших гостей – бильярд, пять столов для кикера и большой зал с настольными играми. Любителям отдыха с пользой для тела понравятся пространство для игры в большой теннис и оздоровительный комплекс с баней и сауной», - рассказывают в «Green Rancho».  

Русская баня здесь – это вообще что-то. Сделанная из кругляка – попадая в нее, оказываешься словно в русской избе стародавних времен. Но с неизменным современным комфортом и уютом. Добавим сюда теплую купель на свежем воздухе и отдых станет прям идеальным.

Конечно, невозможно представить такой сибирский отдых без шашлыка. Теплая и открытые беседки с мангалами ждут гостей круглый год. К кемпинговым площадкам на берегу озера заботливо подведена вода.

«Green Rancho» - отдых круглый год

Любители аутентики могут выбрать для отдыха другую интересную локацию – самую настоящую юрту. Здесь обстановка располагает к теплым встречам и задушевным беседам в кругу близких или друзей, когда на улице холодно или идет дождь.

Для удобства гостей есть охраняемая парковка, а вся территория обработана против клещей, что очень существенно в теплое время.

«Green Rancho» - отдых круглый год

Добраться до «Green Rancho» не составит труда даже гостям города. Адрес: Красноярск, Лазурный берег, 33. Схему проезда можно посмотреть на сайте, а все детали уточнить по телефону +7 (391) 282 80 03.

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