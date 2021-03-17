Жительница Сосновоборска сообщила о ложном минировании здания телекомпании

В краевом центре задержали женщину, которая подозревается в ложном сообщении о минировании здания КГТРК. Сообщение об этом в полицию поступило накануне.

В пресс-службе краевой полиции, рассказали, что неустановленное лицо сообщило в редакцию телерадиокомпании о подозрительном предмете внутри здания. На место выехали специалисты, кинологи и саперы, однако ничего угрожающего обнаружено не было. Затем оперативники смогли установить личность звонившей. Ей оказалась 26-летняя жительница Сосновоборска. Она сразу дала признательные показания, рассказав о хулиганских побуждениях.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.