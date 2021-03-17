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Жительница Сосновоборска сообщила о ложном минировании здания телекомпании

Главная Общество
Красноярск
12:15 17 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре задержали женщину, которая подозревается в ложном сообщении о минировании здания КГТРК.  Сообщение об этом в полицию поступило накануне.  

В пресс-службе краевой полиции, рассказали, что неустановленное лицо сообщило в редакцию телерадиокомпании о подозрительном предмете внутри здания. На место выехали специалисты, кинологи и саперы, однако ничего угрожающего обнаружено не было. Затем оперативники смогли установить личность звонившей. Ей оказалась 26-летняя жительница Сосновоборска. Она сразу дала признательные показания, рассказав о хулиганских побуждениях.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы.  

 

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