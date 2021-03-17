На КрасЖД вырос объем контейнерных перевозок

В январе-феврале 2021 года в границах Красноярской железной дороги во внутрироссийских видах сообщений перевезено 59,5 тыс. тонн грузов, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Такой рост в первую очередь связан с увеличением объемов перевозки по Красноярской магистрали графитированных и угольных электродов с Саяногорского алюминиевого завода в адрес нового предприятия – Тайшетского алюминиевого завода, построенного в Иркутской области. Всего отправлено 39,9 тыс. тонн данного вида грузов, с ростом к январю-февралю прошлого года почти в 4,5 раза.

Отметим, что благодаря эффективному взаимодействию с бизнесом Красноярского края и республики Хакасия доля участия Красноярской железной дороги в логистических схемах доставки различных грузов и предоставляемых комплексных транспортных услуг постоянно увеличивается. И контейнерные перевозки являются одной из наиболее привлекательных для грузоотправителей услуг.

Так, в январе-феврале 2021 года на КрасЖД во внутрироссийском сообщении в контейнерах перевезено свинца – 1,2 тыс. тонн, деревянных конструкций – 268,4 тонн.

Выросли объемы внутрироссийских отправок в контейнерах угля активированного – 2 тыс. тонн (+42,5%), фанеры клееной – 444,2 тонн (рост в 2,3 раза), строительных материалов – 776,2 тонн (+83%), оборудования и запчастей – 146,8 тонн (+25%), изделий из пластмассы – 497,3 тонн (рост почти в 2 раза).

Росту объемов контейнерных перевозок способствует проводимая на КрасЖД работа по увеличению количества станций, открытых для операций с крупнотоннажными контейнерами, а также расширение географии перевозок контейнерными поездами, следующими по расписанию.

Отметим, что преимущественно контейнерные перевозки со станций КрасЖД осуществлялись по маршрутам Сибирского федерального округа, а также в направлении Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

По материалам компании КрасЖД

Фото: КрасЖД