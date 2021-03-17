17 марта
Красноярск
погода -4 °C
72.96
 
€ 86.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На КрасЖД вырос объем контейнерных перевозок

Главная Общество
Красноярск
11:40 17 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, общество, железные дороги, перевозки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В январе-феврале 2021 года в границах Красноярской железной дороги во внутрироссийских видах сообщений перевезено 59,5 тыс. тонн грузов, что в 2,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Такой рост в первую очередь связан с увеличением объемов перевозки по Красноярской магистрали графитированных и угольных электродов с Саяногорского алюминиевого завода в адрес нового предприятия – Тайшетского алюминиевого завода, построенного в Иркутской области. Всего отправлено 39,9 тыс. тонн данного вида грузов, с ростом к январю-февралю прошлого года почти в 4,5 раза.

Отметим, что благодаря эффективному взаимодействию с бизнесом Красноярского края и республики Хакасия доля участия Красноярской железной дороги в логистических схемах доставки различных грузов и предоставляемых комплексных транспортных услуг постоянно увеличивается. И контейнерные перевозки являются одной из наиболее привлекательных для грузоотправителей услуг.

Так, в январе-феврале 2021 года на КрасЖД во внутрироссийском сообщении в контейнерах перевезено свинца – 1,2 тыс. тонн, деревянных конструкций – 268,4 тонн.

Выросли объемы внутрироссийских отправок в контейнерах угля активированного – 2 тыс. тонн (+42,5%), фанеры клееной – 444,2 тонн (рост в 2,3 раза), строительных материалов – 776,2 тонн (+83%), оборудования и запчастей – 146,8 тонн (+25%), изделий из пластмассы – 497,3 тонн (рост почти в 2 раза).

Росту объемов контейнерных перевозок способствует проводимая на КрасЖД работа по увеличению количества станций, открытых для операций с крупнотоннажными контейнерами, а также расширение географии перевозок контейнерными поездами, следующими по расписанию.

Отметим, что преимущественно контейнерные перевозки со станций КрасЖД осуществлялись  по маршрутам Сибирского федерального округа, а также в направлении Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

По материалам компании КрасЖД

Фото: КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Сосновоборска сообщила о ложном минировании здания телекомпании

Жительница Сосновоборска сообщила о ложном минировании здания телекомпании

17 Марта 2021 г.
Очередной акт телефонного терроризма случился накануне вечером
Новости Красноярска: В Красноярске изменится схема движения у ЖК «Скандис»

В Красноярске изменится схема движения у ЖК «Скандис»

17 Марта 2021 г.
На участке улицы Октябрьская запретят остановку и стоянку
Новости Красноярска: Строительство пешеходного моста в районе БКЗ начнется в апреле

Строительство пешеходного моста в районе БКЗ начнется в апреле

17 Марта 2021 г.
Сейчас там проходят археологические раскопки
Новости Красноярска: Год назад в Красноярске был зафиксирован первый случай коронавируса

Год назад в Красноярске был зафиксирован первый случай коронавируса

16 Марта 2021 г.
Об этом напомнил Александр Усс в своем Instagram
Новости Красноярска: В Красноярске появится единый номер «122» для вопросов по коронавирусу

В Красноярске появится единый номер «122» для вопросов по коронавирусу

16 Марта 2021 г.
Красноярцы смогут записаться на вакцинацию, узнать результаты теста и получить консультации специалистов
Новости Красноярска: Житель Минусинска стал жертвой мошенников

Житель Минусинска стал жертвой мошенников

16 Марта 2021 г.
Пенсионер отдал злоумышленникам 1 миллион рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сборная Минусинска по мини-футболу стала бронзовым призером Первенства России

Сборная Минусинска по мини-футболу стала бронзовым призером Первенства России

17 Марта 2021 г.
Команда сама искала деньги на поездку
Новости Красноярска: Самый большой каток Красноярска на острове Татышев работает последние дни

Самый большой каток Красноярска на острове Татышев работает последние дни

17 Марта 2021 г.
Лед начал таять
Новости Красноярска: В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

В краевом центре случился еще один пожар со смертельным исходом

17 Марта 2021 г.
Происшествие случилось на улице Калинина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru