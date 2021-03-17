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Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

Главная Общество
Красноярск
11:14 17 Марта 2021
в красноярске, красноярск, в красноярском крае, железногорск, гхк, история
Автор: Sibnovosti.ru
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В конце февраля на Горно-химическом комбинате в Железногорске традиционно отмечается День работника комбината и день рождения самого предприятия. В этом году флагману российской энергетики исполняется 71 год.

На предприятии принято решение, согласно которому последний ректор ГХК — АДЭ-2 станет уникальным музеем атомной отрасли и встанет в один ряд с атомным ледоколом «Ленин», расположенным в Мурманске и Обнинской АЭС (Калужская область) — первой в мире атомной станцией. 

Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

По словам руководителя ГХК Дмитрий Колупаева, решение о создании музея принято генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, как дань уважения «трудовому подвигу предыдущих поколений железногорских атомщиков».

Реактор АДЭ-2, как и его два предшественника АД и АДЭ-1 — уникальное достижение отечественной науки. Советские ученые и конструкторы смогли разработать проект, не имеющий аналогов в мире. Ведь на единственной на планете подземной атомной станции установить такие сложнейшие механизмы было крайне проблематично. Однако благодаря подвигу и самоотверженному труду советских атомщиков и строителей, реактор был полностью введен в эксплуатацию в 1964 году.

Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

К монтажу оборудования АДЭ-2 приступили в 1961 году и работа велась в круглосуточном режиме, в смену работали до 200 человек. И спустя непродолжительное время, перед самым наступлением 1964 года монтаж оборудования и всех систем был завершен. Важнейшая дата — 25 декабря именно в тот день начался физический запуск реактора. Именно эта дата является днем рождения уникального подземного энергетического реактора АДЭ-2, который в комплексе с подземной АТЭЦ стал третьей атомной электростанцией в Советском Союзе после Обнинской и Сибирской АЭС, но единственной в мире подземной.

Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

Самое главное достижение — благодаря внедрению инновациям того времени, жители Красноярска-26 (и так тогда назывался Железногорск) смогли пользоваться ресурсами, которые вырабатывал реактор, а именно электроэнергию, тепло и горячую воду. К слову, полноценная подача тепла во все дома Железногорска датируется далеким 1966 годом. А основное назначение по производству тепла и воды для жителей ректор получил в 1995 году, когда с Горно-химического комбината был снят гособоронзаказ по наработке ядерных оружейных материалов.

Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

Реактор АДЭ-2 был полностью остановлен и выведен из эксплуатации почти 11 лет назад – 15 апреля 2010 года.

Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

Учеными атомщиками признано, что благодаря  удачным решениям советских конструкторов и реализации специальных современных программ модернизации на АДЭ-2 был достигнут беспрецедентный срок эксплуатации — 46 лет. Для реакторов подобного типа это мировой рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит.  

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