Реактор АДЭ-2 станет музеем атомной отрасли

В конце февраля на Горно-химическом комбинате в Железногорске традиционно отмечается День работника комбината и день рождения самого предприятия. В этом году флагману российской энергетики исполняется 71 год.

На предприятии принято решение, согласно которому последний ректор ГХК — АДЭ-2 станет уникальным музеем атомной отрасли и встанет в один ряд с атомным ледоколом «Ленин», расположенным в Мурманске и Обнинской АЭС (Калужская область) — первой в мире атомной станцией.

По словам руководителя ГХК Дмитрий Колупаева, решение о создании музея принято генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, как дань уважения «трудовому подвигу предыдущих поколений железногорских атомщиков».

Реактор АДЭ-2, как и его два предшественника АД и АДЭ-1 — уникальное достижение отечественной науки. Советские ученые и конструкторы смогли разработать проект, не имеющий аналогов в мире. Ведь на единственной на планете подземной атомной станции установить такие сложнейшие механизмы было крайне проблематично. Однако благодаря подвигу и самоотверженному труду советских атомщиков и строителей, реактор был полностью введен в эксплуатацию в 1964 году.

К монтажу оборудования АДЭ-2 приступили в 1961 году и работа велась в круглосуточном режиме, в смену работали до 200 человек. И спустя непродолжительное время, перед самым наступлением 1964 года монтаж оборудования и всех систем был завершен. Важнейшая дата — 25 декабря именно в тот день начался физический запуск реактора. Именно эта дата является днем рождения уникального подземного энергетического реактора АДЭ-2, который в комплексе с подземной АТЭЦ стал третьей атомной электростанцией в Советском Союзе после Обнинской и Сибирской АЭС, но единственной в мире подземной.

Самое главное достижение — благодаря внедрению инновациям того времени, жители Красноярска-26 (и так тогда назывался Железногорск) смогли пользоваться ресурсами, которые вырабатывал реактор, а именно электроэнергию, тепло и горячую воду. К слову, полноценная подача тепла во все дома Железногорска датируется далеким 1966 годом. А основное назначение по производству тепла и воды для жителей ректор получил в 1995 году, когда с Горно-химического комбината был снят гособоронзаказ по наработке ядерных оружейных материалов.

Реактор АДЭ-2 был полностью остановлен и выведен из эксплуатации почти 11 лет назад – 15 апреля 2010 года.

Учеными атомщиками признано, что благодаря удачным решениям советских конструкторов и реализации специальных современных программ модернизации на АДЭ-2 был достигнут беспрецедентный срок эксплуатации — 46 лет. Для реакторов подобного типа это мировой рекорд, который вряд ли когда-нибудь будет побит.