Красноярскэнергосбыт подвел итоги работы в 2020 году

ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края (входит в Группу РусГидро) подвел итоги деятельности в 2020 году. Чистая прибыль компании составила 804,6 млн рублей, что на 72,6% больше, чем в 2019 году.

Выручка организации снизилась на 2,9% - до 34,2 млрд рублей. Снижение выручки обусловлено уменьшением полезного отпуска электроэнергии и снижением средневзвешенной цены покупки на оптовом рынке.

Объем отпущенной электроэнергии по итогам 2020 года составил 11,29 млрд кВт*ч., что на 4,56% меньше объемов 2019 года. На снижение показателя повлияли выход на оптовый рынок электроэнергии и мощности ряда крупных потребителей, реализация сетевыми компаниями эффективных мер по снижению потерь электрической энергии, температурный фактор (аномально теплые январь-апрель 2020 года, окончание отопительного сезона на 10 дней раньше обычных сроков), а также коронавирусные ограничения, повлёкшие приостановку деятельности значительного количества организаций.

Прирост прибыли на фоне падения выручки произошел за счет окончательного перехода Красноярского края на метод полных эталонных затрат при тарифообразовании. Новые правила регулирования тарифов разработаны Правительством РФ. Данный метод предусматривает компенсацию затрат, а также возможность формирования прибыли для гарантирующих поставщиков электроэнергии. Кроме того, прирост прибыли частично обусловлен существенным показателем снижения себестоимости ПАО «Красноярскэнергосбыт» в 2020 году – на 4,1%.

На 1 января 2021 года задолженность предприятий и организаций Красноярского края за реализованную электроэнергию и мощность перед Красноярскэнергосбытом составила 5,36 млрд рублей. 1,04 млрд рублей из общей суммы должны жители, находящиеся на прямых расчетах с энергосбытовой компанией. Наибольшую задолженность за электроэнергию - 1,9 млрд рублей - накопили предприятия ЖКХ и управляющие компании. В этом сегменте прирост задолженности за 2020 год составил 39,7 млн рублей. При этом, в целом за прошедший год потребители Красноярского края снизили свою задолженность перед сбытовой компанией на 7,09 млн рублей (0,13%).

За 2020 год ПАО «Красноярскэнергосбыт» предъявило потребителям более 55 тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 2,4 млрд рублей. Из них 3 тыс. исков – к юридическим лицам на сумму 2,1 млрд рублей и 51,9 тыс. исков – к физическим лицам на сумму 310,3 млн рублей.

Компания отмечает в 2020 году рекордный спрос на дистанционные способы обслуживания потребителей – физических лиц. Количество обращений, обработанных с помощью различных интернет-сервисов, выросло по сравнению с 2019 годом в среднем более чем на 50%, количество звонков от потребителей увеличилось с 2,1 млн в 2019 году до 3 млн в 2020 году, а количество пользователей мобильного приложения выросло втрое.

В течение прошлого года к проекту по созданию единого расчетно-информационного центра обслуживания клиентов (ЕРИЦ) присоединились 15 новых контрагентов. За этот период ПАО «Красноярскэнергосбыт» собрало и перечислило производителям и поставщикам коммунальных услуг, вошедшим в проект ЕРИЦ, 7,5 млрд рублей. В том числе, по договору с Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Красноярскэнергосбыт собрал 2,6 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем в 2019 году. Уровень собираемости вырос на 4,7% и достиг 92,4%. По договору с региональными операторами по обращению с ТКО было собрано и перечислено более 1,5 млрд рублей, что на 72% больше, чем в 2019 году.

Напомним, реализация проекта ЕРИЦ началась в 2016 году. Его цель – создание единого платежного документа для оплаты различных жилищно-коммунальных услуг и сбора иных платежей, консультации по принципу «единого окна», оплата за потребленные ресурсы без комиссий и расширение спектра самых современных сервисов по обслуживанию клиентов.

Налоговые платежи компании за 2020 год в бюджеты всех уровней составили 1,35 млрд рублей, в том числе в федеральный бюджет – 949,5 млн рублей, в краевой бюджет – 400,9 млн рублей и в местный бюджет – 690 тыс. рублей. Во внебюджетные фонды (пенсионный, медицинского и социального страхования) перечислено 244,6 млн рублей.

По итогам 2020 года объем благотворительной программы Красноярскэнергосбыт (входит в Группу РусГидро) впервые превысил 3 млн рублей. Поддержку энергосбытовой компании получили 15 бюджетных учреждений и некоммерческих организаций.

В 2020 году ПАО «Красноярскэнергосбыт» получило гран-при Х Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России». За звание лучшего энергосбыта боролись 48 компаний из 60 регионов Российской Федерации. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты-электроэнергетики из 17 регионов, а также организаторы конкурса – эксперты федерального информационного агентства «ЭнергоНьюс».

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»