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В Красноярске изменится схема движения у ЖК «Скандис»

Главная Общество
Красноярск
10:19 17 Марта 2021
движение, ограничения, красноярск, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В администрации города предупредили о предстоящем изменении схемы движения у ЖК «Скандис». С 5 апреля на участке улицы Октябрьская от ул. Партизана Железняка до здания № 4б по ул. Авиаторов запретят остановку и стоянку. Решение принято, чтобы увеличить пропускную способность магистрали, пояснили в мэрии.

Помимо этого с 5 апреля будут внесены изменения в схему организации движения на ул. Воронова. В районе домов №№ 18 и 12а по ул. Ястынская ограничат максимальную скорость движения.

«Такое решение было принято совместно с ГИБДД. Главная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий, которые на этом участке происходят по причине несоблюдения скоростного режима и непредоставления преимущества при выезде с прилегающих территорий», - пояснили в пресс-службе администрации.

Эти изменения будут действовать на постоянной основе.

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