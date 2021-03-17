Строительство пешеходного моста в районе БКЗ начнется в апреле

В Красноярске началась подготовка строительной площадки будущего пешеходного моста через улицу Карла Маркса в районе БКЗ. Сейчас там проходят археологические раскопки, а начать строительство виадука рабочие планируют уже в апреле. Длина моста составит почти 72 метра, ширина – шесть метров.

Проектом предусмотрено освещение, пандусы. У нового моста не будет опор на проезжей части – именно из-за того, что они износились, старый виадук пришлось снести в 2015 году как аварийный.

Завершить строительство объекта подрядчик должен уже зимой. Виадук станет важной составляющей территории Центрального паркового кольца, которое создано в Красноярске для комфортных протяженных прогулок.

«В планах на этот год — отшлифовка еще ряда компонентов Центрального паркового кольца: части набережной вдоль Качи и Юдинского сквера. В период активного благоустройства буду контролировать качество работ», - сообщили в мэрии.

фото: instagram.com/eremin__krsk