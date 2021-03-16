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Год назад в Красноярске был зафиксирован первый случай коронавируса

Главная Общество
Красноярск
18:00 16 Марта 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, здравоохранение, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ровно год назад житель Красноярска вернулся в город из Австрии. После приземления его положили в больницу с симптомами COVID-19. Это был первый официально-зарегистрированный случай на территории края.

«Ровно год назад я подписал первый указ о мерах по сдерживанию пандемии … Звоню в Красноярск и поручаю отменять массовые мероприятия, концерты, готовить ограничения по пребыванию вне дома», — пишет губернатор на личной странице.

Напомним, на сегодняшний день в Красноярском крае лабораторно подтвердились 64 881 случай заболевания.

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