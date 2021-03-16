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Житель Минусинска стал жертвой мошенников

Главная Общество
Красноярск
16:22 16 Марта 2021
в красноярском крае, красноярск, общество, криминал, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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68-летний житель Красноярского края обратился в полицию. Дело в том, что он стал жертвой мошенников, которые представляются сотрудниками банка. Ему по телефону сообщили, что его деньги в опасности и для того, чтобы помешать аферистам украсть сбережения, необходимо перевести их в сберегательную ячейку.

Когда деньги были уже у мошенников, стало ясно, что ситуация была выдумана. Таким образом, они заполучили более 1 миллиона рублей со счёта пенсионера.

Потерпевший написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В МВД напоминают, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам по вопросам безопасности сами. Ни в коем случае не сообщайте мошенникам данные карты и не следуйте их инструкциям.

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