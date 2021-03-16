За сутки COVID-19 заразились 134 человека

По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки не изменился и составил 0,2%. Так, на 16 марта в крае у 134 людей подтвержденный диагноз, 121 человека вылечили, 10 погибли.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, больше всего заразившихся в столице региона — 42 случая, и в Ачинске — 12.

Сейчас под наблюдением врачей продолжают находиться 12 тысяч человек, снято с контроля 732 человека.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Красноярском крае 64 881 подтвержденный диагноз при 2 463 708 проведенных тестов.