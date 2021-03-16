16 марта
Красноярск
погода -1 °C
73.23
 
€ 87.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За сутки COVID-19 заразились 134 человека

Главная Общество
Красноярск
15:41 16 Марта 2021
общество, медицина, заболевание, красноярск, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки не изменился и составил 0,2%. Так, на 16 марта в крае у 134 людей подтвержденный диагноз, 121 человека вылечили, 10 погибли.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, больше всего заразившихся в столице региона — 42 случая, и в Ачинске — 12.

Сейчас под наблюдением врачей продолжают находиться 12 тысяч человек, снято с контроля 732 человека.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Красноярском крае 64 881 подтвержденный диагноз при 2 463 708 проведенных тестов.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Житель Минусинска стал жертвой мошенников

Житель Минусинска стал жертвой мошенников

16 Марта 2021 г.
Пенсионер отдал злоумышленникам 1 миллион рублей
Новости Красноярска: В Красноярске может появиться еще одна часовня

В Красноярске может появиться еще одна часовня

16 Марта 2021 г.
Она будет расположена на территории ФМБА
Новости Красноярска: WorldSkills Russia в ссузах края

WorldSkills Russia в ссузах края

16 Марта 2021 г.
В них откроются 20 мастерских до конца 2021 года
Новости Красноярска: На КрасЖД начал работу передвижной пункт вакцинации от COVID-19

На КрасЖД начал работу передвижной пункт вакцинации от COVID-19

16 Марта 2021 г.
Он предназначен для вакцинации железнодорожников
Новости Красноярска: Большой театр кукол из Санкт-Петербурга приезжает на гастроли в Красноярск

Большой театр кукол из Санкт-Петербурга приезжает на гастроли в Красноярск

16 Марта 2021 г.
Спектакли будут идти с 23 апреля
Новости Красноярска: Полицейские составили 51 протокол за нарушение масочного режима

Полицейские составили 51 протокол за нарушение масочного режима

16 Марта 2021 г.
За это предусмотрены штрафы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске продлены сроки поверки водосчетчиков

В Красноярске продлены сроки поверки водосчетчиков

16 Марта 2021 г.
Провести поверку можно до 31 мая
Новости Красноярска: Судебные приставы наложили арест на грузовики транспортной компании

Судебные приставы наложили арест на грузовики транспортной компании

16 Марта 2021 г.
После этого владельцы погасили долги
Новости Красноярска: Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

Подозреваемый в незаконной сделке с драгметаллами полицейский уволен из МВД

12 Марта 2021 г.
В региональном МВД подтвердили, что сотрудник ведомства причастен к преступлению
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru