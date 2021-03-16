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В Красноярске может появиться еще одна часовня

Главная Общество
Красноярск
15:43 16 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, здоровье, медицина, религия
Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшее время в краевом центре появится еще одна православная часовня. По планам она будет построена на территории Сибирского научно-клинического центра ФМБА, который расположен на Коломенской. Однако впереди публичные слушания, на которых будет определено точное место ее размещения. О дате слушаний будет сообщено дополнительно.

В настоящее время известно, что часовня названа в честь святой мученицы Татианы Римской. На предварительном месте новой часовни расположен памятный камень, который установлен в 2009 году.

Сейчас проектировщики занимаются разработкой проектно-сметной документации. Новая часовня будет вмещать до 30 прихожан и площадь архитектурного сооружения составит около 300 квадратных метров.

Фото: ФМБА

 

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