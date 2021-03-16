WorldSkills Russia в ссузах края

В колледжах и техникумах Красноярского края откроются мастерские по компетенциям WorldSkills Russia. В них обучающиеся смогут пройти подготовку по промышленным и инженерным технологиям, сфере услуг, сельско-хозяйственным технологиям. Лаборатории будут доступны для студентов, учащихся школ, специалистов и граждан предпенсионного возраста.

Эта программа осуществляется в рамках национального проекта «Образование», для оснащения мастерских из бюджета выделено более 177 миллионов рублей.

Отметим, что в Красноярском крае подобные мастерские начали открываться ещё в 2019 году, за два года в регионе на базе техникумов и коллежей открылось 40 лабораторий.