На КрасЖД начал работу передвижной пункт вакцинации от COVID-19

По Красноярской железной дороге курсирует специальный передвижной пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Необычный мобильный прививочный кабинет оборудован в самоходном железнодорожном вагоне - мотрисе. Еженедельно, по определённому заранее маршруту, мотриса совершает поездки по удаленным станциям КрасЖД.

Передвижной пункт создан для ускорения процесса вакцинации железнодорожников. В том числе, тех сотрудников, которые задействованы в производственном процессе обеспечения непрерывного движения поездов и работают по графику. Это диспетчеры, осмотрщики вагонов, монтеры пути, энергетики, связисты.

В пресс-службе КрасЖД отметили, списки железнодорожников, желающих пройти вакцинацию на малых станциях, заранее формируются структурными подразделениями ОАО «РЖД».

Внутри мотрисы установлено холодильное оборудование, созданы все условия, необходимые врачам для проведения выездной вакцинации. Передвижной пункт экипируется вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») непосредственно перед каждой поездкой. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора мотриса, в которой развернут прививочный кабинет, проходит усиленную дезинфекцию перед рейсом и после него.

Напомним, с января на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Красноярск, Ачинск, Уяр, Иланская, Саянская, Ужур, Абакан и Мариинск заработали 8 стационарных прививочных пунктов. На данный момент в медучреждениях КрасЖД прошли вакцинацию более 3-х тыс. сотрудников магистрали и порядка 2 тыс. жителей Красноярского края и Хакасии, прикрепленных к поликлиникам ОАО «РЖД».

Кроме того, данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

По материалам компании КрасЖД

Фото: КрасЖД