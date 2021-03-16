Большой театр кукол из Санкт-Петербурга приезжает на гастроли в Красноярск

В театре им. Пушкина начнутся долгожданные гастроли петербуржского театра кукол. В репертуаре представлено четыре спектакля:

23 апреля в 20:00 «МЫ»;

24 апреля в 19:00 «ГАМЛЕТ. ШИРМА»;

25 апреля в 14:00 и 16:00 «БАРМАЛЕЙ»;

26 апреля в 19:00 «ТАНГО, УПАВШЕЕ В НЕБО».

БТК — один из самых известных театров кукол России, который не боится экспериментов, и постоянно пробует новые формы и жанры. Репертуар сочетает в себе спектакли для детей и взрослых: от «Колобка» до Ветхозаветной трилогии, от спектаклей с традиционными марионетками до спектаклей – рок-концертов.

Билеты можно купить на сайте театра.