Полицейские составили 51 протокол за нарушение масочного режима

В Красноярске продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Рейды проходят в торговых центрах, в общепите и на остановках. С 9 по 14 марта полицейские составили 51 протокол о нарушении и провели около 300 воспитательных бесед с горожанами.

Как отмечает администрация Красноярска, проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для физических лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.