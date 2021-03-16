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Полицейские составили 51 протокол за нарушение масочного режима

Главная Общество
Красноярск
14:10 16 Марта 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вирус, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске продолжаются проверки соблюдения масочного режима. Рейды проходят в торговых центрах, в общепите и на остановках. С 9 по 14 марта полицейские составили 51 протокол о нарушении и провели около 300 воспитательных бесед с горожанами.

Как отмечает администрация Красноярска, проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для физических лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

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