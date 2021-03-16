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К Первенству мира по фристайлу и сноуборду на Театральной площади оборудовали экспозицию

Главная Общество
Красноярск
13:45 16 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На Театральной площади Красноярска открылась экспозиция к Первенству мира по фристайлу и сноуборду. Перед театром оперы и балета установлены витрины со спортивной экипировкой - лыжами и сноубордами, декорированными в стиле картин Андрея Поздеева – в этом году Красноярск отмечает 95-летние знаменитого художника. Также на площади оборудована фотозона с канатно-кресельной дорогой.

«Кроме того, на площади можно узнать расписание соревнований и получить информацию о покупке билетов. Расписание соревнований опубликовано на сайте ensib.ru. Билеты на Первенство мира по фристайлу и сноуборду 2021 года можно приобрести на сайте krs.kassir.ru на странице мероприятия», - сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири.

Напомним, что Первенство мира по фристайлу и сноуборду пройдет в Красноярске с 18 по 27 марта в кластере «Сопка». Среди 600 спортсменов будут разыграны 30 комплектов наград.

Фото: пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири

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