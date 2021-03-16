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В Красноярске продлены сроки поверки водосчетчиков

Главная Общество
Красноярск
13:00 16 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, сгк, данные, показания
Автор: Sibnovosti.ru
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У красноярцев еще есть два с половиной месяца на поверку водосчетчиков. Сибирская генерирующая компания приняла решение о продлении сроков до 31 мая. В компании сообщили, что услуга оказалась очень востребованной и не все жители успели выполнить поверки вовремя. Отследить, нуждается ли Ваш прибор учета в поверке, можно в мобильном приложении СГК, в квитанции, а также в паспорте водосчетчика или в свидетельстве о поверке.

Заказать услугу можно в СГК или в любой аккредитованной организации, а затем предоставить данные в ресурсоснабжающую компанию.
В СГК прогнозируют резкий рост числа обращений на проведение поверок в мае, поэтому красноярцев призывают сделать ее заблаговременно.

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