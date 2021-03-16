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Судебные приставы наложили арест на грузовики транспортной компании

Главная Общество
Красноярск
12:30 16 Марта 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, долги, долг
Автор: Sibnovosti.ru
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В Лесосибирске судебные приставы наложили арест на грузовики транспортной компании из-за долга в 1 млн рублей. Крупную сумму организация задолжала в бюджет государства. Было возбуждено исполнительное производство. Чтобы заставить предприятие платить по счетам, судебные приставы решили наложить арест на грузовые автомобили, без которых организация не смогла бы работать. Они выяснили, когда весь транспорт будет на базе.

«Судебные приставы прибыли по месту нахождения имущества должника и наложили арест на автомобили», - сообщили в пресс-центре регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Мера оказалась эффективной – руководство компании в короткие сроки погасило долг перед государством в полном объеме.

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