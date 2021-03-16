В Красноярске работодатели больше всего готовы платить менеджерам по развитию и продажам

Специалисты компании SuperJob проанализировали рынок труда и составили топ-5 самых привлекательных вакансий, которые предлагают работодатели соискателям.

В частности, в Красноярске в пятерку самых привлекательных вакансий попали главный менеджер по развитию транзакционного бизнеса, за эту работу готовы платить от 80 000 рублей, на втором месте вакансия ведущего менеджера по работе с клиентами среднего бизнеса. Предлагается вознаграждение от 75 000 рублей. Замкнул тройку призеров менеджер по продажам – 70 000 рублей.

Также в топ-5 красноярских вакансий вошли должности руководителя отдела технической поддержки продаж и инженер-проектировщик, им предлагают от 60 до 70 тысяч рублей и 55 тысяч соответственно.

Стоит отметить, что по данным портала, рекрутинговая активность работодателей в марте на 12% выше, чем до пандемии COVID-19. Помимо Красноярска исследования проводились в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге, а также Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.