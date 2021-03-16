Путин наградил красноярских медработников медалью

Глава государства в очередной раз наградил нескольких сотрудников системы здравоохранения. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, орден Пирогова получили врач БСМП Александр Алимов, также врач Норильской городской больницы №2 Екатерина Каркавина и заместитель главного врача Красноярской краевой больницы Артём Архипов. Кроме того, этим орденом отметили заведующего отделением больницы № 20 Марина Комарова, врач Минусинской районной больницы Татьяна Майснер, а также заведующим отделением Канской межрайонной больницы Оксана Петрищева.

Вместе с тем, орден Луки Крымского получил представители младшего медицинского персонала – Максим Павлов, Павел Андриенко и Нуретдин Аскеров.

Напомним, Аскеров ранее работал массажистом в футбольном клубе «Енисей». В августе прошлого года Sibnovosti.ru рассказывали об увольнении медработника из спортивной организации из-за прогулов. Однако, известно, что массажист работал в «красной зоне» и помогал больным с коронавирусной инфекцией. Позже этой историей заинтересовались федеральные средства массовой информации.