Три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

Ученики трех школ в микрорайоне Пашенный ушли на досрочные каникулы. На неделю раньше запланированного начался отдых у воспитанников школ №№137 и 158, а также 5-ой гимназии. Родителей об этом извести экстренно: в пятницу вечером сказали, что в понедельник отправлять детей на занятия не надо, оценки за четверть учителя выставить не успели, передает радиостанция «Красноярск-Главный». В пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска сообщили, что причина таких экстренных решений - рост заболеваемости гриппом и простудой.

«Решение об изменении календарного учебного графика принимается каждой конкретной школой самостоятельно. С понедельника на досрочные каникулы вышли три школы. Такое решение было принято с увеличением количества заболевших ОРВИ», - сообщили в мэрии.

При этом в региональном Роспотребнадзоре отметили, что ситуация по гриппу и ОРВИ во всех красноярских школах стабильная.