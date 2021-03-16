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Три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

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Красноярск
10:30 16 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученики трех школ в микрорайоне Пашенный ушли на досрочные каникулы. На неделю раньше запланированного начался отдых у воспитанников школ №№137 и 158, а также 5-ой гимназии. Родителей об этом извести экстренно: в пятницу вечером сказали, что в понедельник отправлять детей на занятия не надо, оценки за четверть учителя выставить не успели, передает радиостанция «Красноярск-Главный». В пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска сообщили, что причина таких экстренных решений - рост заболеваемости гриппом и простудой.

«Решение об изменении календарного учебного графика принимается каждой конкретной школой самостоятельно. С понедельника на досрочные каникулы вышли три школы. Такое решение было принято с увеличением количества заболевших ОРВИ», - сообщили в мэрии.

При этом в региональном Роспотребнадзоре отметили, что ситуация по гриппу и ОРВИ во всех красноярских школах стабильная.

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