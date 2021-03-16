Красноярский край ждет новую вакцину от новосибирского центра «Вектор»

Красноярский край оформил заявку на новую вакцину от коронавируса от новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает радиостанция «Красноярск-Главный» со ссылкой на краевое министерство здравоохранения. Препарат, разработанный новосибирскими учеными, не имеет противопоказаний и не вызывает аллергических реакций. Он подходит пожилым людями и пациентам с хроническими заболеваниями. Кроме того, его важное преимущество – более удобные условия транспортировки.

«Основным препаратом для массовой вакцинации пока остается «Спутник-V», но губернатор обратился в Минздрав России с просьбой выделить партию вакцины с другими условиями хранения. Уже подана заявка. Имеется ввиду «векторовская» вакцина «ЭпиВакКорона». Она более удобна в плане транспортировки в отдаленные территории. Ее и планируется больше использовать на севере края», - сообщила руководитель пресс-службы краеовго Минздрава Зоя Масленникова.

Отметим, что ранее глава регионального Минздрава Борис Немик заявил, что к августу красноярские медики должны успеть вакцинировать от ковида 50% взрослого населения.