По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в предстоящем сезоне на благоустройство региональных дорог в Красноярском крае направят 100 млн рублей. Запланирован ремонт остановок, пешеходных переходов, обновление дорожной разметки и знаков, обустройство освещения.

«На региональных и межмуниципальных трассах установят больше 2000 знаков, порядка 3800 сигнальных столбиков и 17 км барьерного ограждения. На обновлённое дорожное покрытие специалисты нанесут 412 км свежей разметки. Дорожники отремонтируют 31 пешеходный переход и 30 автобусных остановок», - сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Наружное освещение появится на 10 остановках, в том числе на трассах в Железногорске, Шарыповском и Шушенском районах. Общая протяженность линий освещения составит полтора километра. Все работы на трассах должны быть завершены до конца года.

