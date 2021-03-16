16 марта
Красноярск
погода -8 °C
73.23
 
€ 87.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На благоустройство региональных дорог в Красноярском крае направят 100 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
09:30 16 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, благоустройство, дороги, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в предстоящем сезоне на благоустройство региональных дорог в Красноярском крае направят 100 млн рублей. Запланирован ремонт остановок, пешеходных переходов, обновление дорожной разметки и знаков, обустройство освещения.

«На региональных и межмуниципальных трассах установят больше 2000 знаков, порядка 3800 сигнальных столбиков и 17 км барьерного ограждения. На обновлённое дорожное покрытие специалисты нанесут 412 км свежей разметки. Дорожники отремонтируют 31 пешеходный переход и 30 автобусных остановок», - сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Наружное освещение появится на 10 остановках, в том числе на трассах в Железногорске, Шарыповском и Шушенском районах. Общая протяженность линий освещения составит полтора километра. Все работы на трассах должны быть завершены до конца года.
 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

Три школы Красноярска ушли на досрочные каникулы

16 Марта 2021 г.
Причина – рост заболеваемости гриппом и простудой
Новости Красноярска: Красноярский край ждет новую вакцину от новосибирского центра «Вектор»

Красноярский край ждет новую вакцину от новосибирского центра «Вектор»

16 Марта 2021 г.
«ЭпиВакКорона» может поступить в регион в ближайшее время
Новости Красноярска: Массовые отравления детей в Красноярске обсуждают на самом высоком уровне в федеральном правительстве

Массовые отравления детей в Красноярске обсуждают на самом высоком уровне в федеральном правительстве

16 Марта 2021 г.
Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась о ситуации
Новости Красноярска: В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

16 Марта 2021 г.
За выходные убрано 4000 кубометров снежной массы
Новости Красноярска: Ямы в Красноярске ремонтируют «литым асфальтом»

Ямы в Красноярске ремонтируют «литым асфальтом»

15 Марта 2021 г.
Это временная мера
Новости Красноярска: После массовых отравлений школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю СПК «Аленушка»

После массовых отравлений школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю СПК «Аленушка»

15 Марта 2021 г.
Директор ООО «Респект» в розыске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Спортсменка из Красноярского края завоевала три золота в первенстве «На лыжи!»

Спортсменка из Красноярского края завоевала три золота в первенстве «На лыжи!»

15 Марта 2021 г.
Руслана Дьякова завоевала три золота
Новости Красноярска: В Красноярском крае выявлено еще 133 новых случая заражения COVID-19

В Красноярском крае выявлено еще 133 новых случая заражения COVID-19

15 Марта 2021 г.
Темп прироста по-прежнему остается на уровне 0,2%
Новости Красноярска: В «Школе космонавтики» в Железногорске отравились дети

В «Школе космонавтики» в Железногорске отравились дети

15 Марта 2021 г.
Следователи начали проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru