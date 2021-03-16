Массовые отравления детей в Красноярске обсуждают на самом высоком уровне в федеральном правительстве

Вице-премьер России Татьяна Голикова отчиталась перед премьер-министром Михаилом Мишустиным о ситуации с массовым отравлением детей в красноярских школах. Она доложила, что возбуждено три уголовных дела, уволены ответственные за произошедшее должностные лица. Кроме того, произведена смена поставщика овощей в школы, а на деятельность предыдущего наложен временный запрет.

«Приостановлено приготовление готовых блюд и сырых продуктов без термической обработки и, по информации руководства края, правительством края установлен особый режим контроля за поставкой продуктов в столовые, принято решение создать реестр добросовестных поставщиков качественных продовольственных продуктов для участия в организации горячего питания», — рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Напомним, что дети в 27 школах Красноярска заразились иерсиниозом после обедов в школьных столовых. Пострадали 114 детей.

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ