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В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

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Красноярск
08:37 16 Марта 2021
уборка, снег, город, коммунальное хозяйство, улицы
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За прошедшие выходные управляющие компании убрали 4000 кубометров снежной массы с дворовых территорий. Обратить особое внимание на очистку дворов от снега, сосулек и наледи поручил губернатор края Александр Усс.

Только в Советском районе за период с 4 по 15 марта были очищены 120 дворовых территорий. Так, например, на ул. Взлетная, 7ж генеральную уборку проводят уже 3-й раз за зиму. Но несмотря на это, сугробов накопилось на несколько рейсов КамАЗа. Сейчас управляющая компания «Домотека» демонтирует ледяные скульптуры, убирает слежавшийся снег с детских площадок. 

Графики уборки напрямую зависят как от очередности работы техники на других объектах, так и от погоды. К примеру, на ул. Воронова, 13 из-за похолодания УК «Триумф» пришлось изменить свои планы. Управляющая компания планировала расчищать территорию с помощью бобкэтов, но теперь придется  подождать, когда лёд подтает и станет мягче.

В Красноярске продолжается уборка дворов от снега
«К сожалению в районе еще остаются проблемные участки, и сейчас мы проводим окончательную ревизию, чтобы в ближайшее время управляющие компании навели там порядок, – говорит Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района. – И хотелось бы привлечь внимание автовладельцев, из-за которых уборка снега становится невозможной. Несмотря на то, что на подъездах и на машинах появляются объявления с просьбой убрать транспорт, уборочная техника в назначенное время не может проехать на территорию. Это касается как дворов, так и проездов».
В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

 

Убирать снег и наледь с дворовых территорий, а также сосульки и снежные шапки с козырьков и крыш обязаны управляющие компании. Но в силу разных причин проводится такая работа во всех дворах по-разному. Сейчас по поручению губернатора в помощь управляющим компаниям краевые дорожные предприятия предоставили технику: 4 грейдера, 4 погрузчика, 16 самосвалов и 6 единиц тракторной техники. А контроль уборкой дворов значительно усилен.  

В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

 

 
«С наступлением теплых температур появляется наледь, которая травмопасна и создает риск дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, сейчас для нас важно исключить возможные подтопления. Поэтому как тротуары, так и проезды должны быть очищены», – говорит Сергей Шанев, начальник отдела по управлению жилищным фондом департамента городского хозяйства.
В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

 

​Все управляющие организации сдали графики уборки дворов в районные администрации и теперь обязаны их придерживаться. Выездные проверки проводят ежедневно. В них участвуют не только представители районных администраций, но и специалисты Службы строительного надзора и жилищного контроля края, которые обязались применять к нарушителям жесткие меры вплоть до лишения лицензий. В случае выявления недобросовестного исполнения своих обязанностей руководители УК будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.

В Красноярске продолжается уборка дворов от снега

Всего в Красноярске 5300 дворовых территорий, в уборке нуждаются еще 966. Работа продолжается во всех районах. Жители могут сообщать о случаях ненадлежащего состояния дворов или кровель в свою управляющую компанию, Службу строительного надзора и жилищного контроля, в службу 005 или районную администрацию.

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска
По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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