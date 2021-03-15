Ямы в Красноярске ремонтируют «литым асфальтом»

Дорожники начали ремонтировать ямы методом «литой асфальт». Из-за того, что технология дорогостоящая и является только временной мерой устранения выбоин, ремонт будут проводить только на самых загруженных дорогах, где большой трафик общественного транспорта. Главное преимущество «литого асфальта» - им можно ремонтировать ямы в условиях отрицательных температур.

«Эта технология применяется в Красноярске более десяти лет и положительно себя зарекомендовала. Восстановление асфальта таким методом является временной мерой. Главная задача такого ремонта – обеспечить безопасное движение хотя бы до наступления температур, позволяющих проводить ремонт по традиционной технологии», - отметили в пресс-службе администрации.

В мэрии отметили, что на некоторых опасных участках вместо ремонта, установят знаки временного ограничения скорости, либо будут подсыпать опасные участки. Часть ям будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательство подрядчиков.