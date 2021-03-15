После массовых отравлений школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю СПК «Аленушка»

В Красноярске предъявлено обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка», который поставлял овощи в школы Красноярска. В Следственном комитете сообщили, что на складах организации установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции. Там не велся производственный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, не выполнялись лабораторные исследования овощей. Поставщика обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

«В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка» в овощехранилищах которого, в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором по Красноярскому краю, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, объявлена в розыск руководитель ООО «Респект» 47-летняя Елена Безруких, которая занималась обработкой продукции полученной от СПК «Аленушка». Напомним, что после обедов в школьных столовых ученики 27 школ Красноярска заразились иерсиниозом. Все они ели салаты из сырых овощей. Пострадали 114 детей от 7 до 14 лет.