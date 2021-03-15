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После массовых отравлений школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю СПК «Аленушка»

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Красноярск
15:09 15 Марта 2021
в красноярском крае, следствие, расследование, красноярск, в красноярске, общество, скр, происшествия, дети, отравление, розыск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске предъявлено обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка», который поставлял овощи в школы Красноярска. В Следственном комитете сообщили, что на складах организации установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции. Там не велся производственный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, не выполнялись лабораторные исследования овощей. Поставщика обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

«В ходе предварительного следствия обвинение в совершении преступления предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка» в овощехранилищах которого, в ходе эпидемиологического расследования, проводимого Роспотребнадзором по Красноярскому краю, обнаружены возбудители заболевания иерсиниоз. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, объявлена в розыск руководитель ООО «Респект» 47-летняя Елена Безруких, которая занималась обработкой продукции полученной от СПК «Аленушка». Напомним, что после обедов в школьных столовых ученики 27 школ Красноярска заразились иерсиниозом. Все они ели салаты из сырых овощей. Пострадали 114 детей от 7 до 14 лет.

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