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В Красноярском крае запускают интернет-платформу обратной связи

Главная Общество
Красноярск
14:30 15 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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До конца года в России, в том числе и в Красноярском крае, будет запущена цифровая платформа обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе”. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Цифровой сервис позволит быстро реагировать на обращения людей, проводить онлайн-опросы по важным темам, отслеживать инциденты в соцсетях и взаимодействовать с госпабликами органов власти.   

«При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал платформы позволяет решить эту задачу. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Платформу обратной связи начали внедрять в 9 регионах страны еще в 2019 году. За пару лет в ней уже создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и других организаций. От жителей этих регионов поступило более 340 тысяч сообщений, проведено больше 400-т голосований по различным проектам, размещено свыше 1,5 тысяч опросов. 

Жители Красноярского края уже могли познакомиться с платформой на портале госуслуг в 2020 году. Именно там были размещены сервисы, с помощью которых люди сообщали о сложностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах вызова скорой помощи, а родители школьников могли обратиться в Минпросвещения с вопросами горячего питания в школах.

До конца года цифровая платформа уже полноценно заработает в крае. Любой житель Красноярского края, зарегистрированный на портале Госуслуг, сможет сообщить о проблеме, например, о постоянных отключениях света. Это можно будет сделать даже с телефона в мобильном приложении. Обращения также возьмут в работу и в Центре управления регионом. Запрос тут же будет переадресован исполнителям, а гражданин получит уведомления о ходе работ над проблемой и информацию о ее решении.

Отметим, жители Красноярского края все активнее пользуются интернетом и социальными сетями для решения наболевших вопросов. ЦУР ежемесячно фиксирует около тысячи обращений по вопросам ЖКХ, здравоохранения, образования, соцзащиты, содержания дорог и транспорта, вывоза мусора. Первичный ответ красноярцы получают в течение полутора часов, а 99% обращений решаются.

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