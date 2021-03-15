15 марта
Красноярск
погода -6 °C
73.51
 
€ 87.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Лже-полицейские обманули красноярцев на 5,3 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:20 15 Марта 2021
в красноярске, красноярск, полиция, общество, происшествия, в красноярском крае, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотрудники полиции задержали двух телефонных аферистов, которые обманули доверчивых горожан на 5,3 млн рублей. Двое мужчин звонили красноярцам и представлялись полицейскими. Лже-силовики сообщали, что родственник совершил смертельное ДТП. Потерпевшему предлагали помочь своему близкому – для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела требовалось передать денежное вознаграждение. За деньгами приезжал таксист, у которого была своя доля в этой схеме. После этого водитель перечислял деньги на банковские карты мошенников. За 4 месяца аферисты обманули 32 жителя Красноярска, которые перевели им от 10 до 700 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на территории р. Татарстан и р. Марий Эл сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами этих республик. Ими оказались 34-летний ранее судимый мужчина и его 25-летний знакомый. У них были изъяты сотовые телефоны и множество банковских карт», - сообщили в МВД по Красноярскому краю.

В отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После массовых отравлений школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю СПК «Аленушка»

После массовых отравлений школьников в Красноярске предъявлено обвинение председателю СПК «Аленушка»

15 Марта 2021 г.
Директор ООО «Респект» в розыске
Новости Красноярска: В Красноярском крае запускают интернет-платформу обратной связи

В Красноярском крае запускают интернет-платформу обратной связи

15 Марта 2021 г.
Она должна заработать до конца года
Новости Красноярска: «Красгорпарк» готовит парки и скверы к лету

«Красгорпарк» готовит парки и скверы к лету

15 Марта 2021 г.
Важно обновить уличную мебель, провести ремонт и покраску
Новости Красноярска: Полиция продолжает поиски порезавших шины автомобилей на Алексеева

Полиция продолжает поиски порезавших шины автомобилей на Алексеева

15 Марта 2021 г.
В полицию обратились 14 пострадавших
Новости Красноярска: Известный тренер Михаил Гамзин может быть причастным к делу полковника Островского

Известный тренер Михаил Гамзин может быть причастным к делу полковника Островского

15 Марта 2021 г.
Об этом сообщили ряд СМИ и телеграм-каналов
Новости Красноярска: В Красноярском крае создадут 16 новых пожарных частей

В Красноярском крае создадут 16 новых пожарных частей

15 Марта 2021 г.
Срок – до 2030 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На острове Татышев из спячки вышли суслики

На острове Татышев из спячки вышли суслики

15 Марта 2021 г.
Они всегда просыпаются в середине марта
Новости Красноярска: В краевом центре найдена Ольга Козлова

В краевом центре найдена Ольга Козлова

15 Марта 2021 г.
Беременную женщину искали более 10 суток
Новости Красноярска: Сборная СМИ по футболу выступила на турнире в Зеленогорске

Сборная СМИ по футболу выступила на турнире в Зеленогорске

15 Марта 2021 г.
Красноярские журналисты совершили первый вояж
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru