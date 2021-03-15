Лже-полицейские обманули красноярцев на 5,3 млн рублей

Сотрудники полиции задержали двух телефонных аферистов, которые обманули доверчивых горожан на 5,3 млн рублей. Двое мужчин звонили красноярцам и представлялись полицейскими. Лже-силовики сообщали, что родственник совершил смертельное ДТП. Потерпевшему предлагали помочь своему близкому – для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела требовалось передать денежное вознаграждение. За деньгами приезжал таксист, у которого была своя доля в этой схеме. После этого водитель перечислял деньги на банковские карты мошенников. За 4 месяца аферисты обманули 32 жителя Красноярска, которые перевели им от 10 до 700 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на территории р. Татарстан и р. Марий Эл сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами этих республик. Ими оказались 34-летний ранее судимый мужчина и его 25-летний знакомый. У них были изъяты сотовые телефоны и множество банковских карт», - сообщили в МВД по Красноярскому краю.

В отношении двоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Им грозит до 5 лет лишения свободы.