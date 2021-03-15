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«Красгорпарк» готовит парки и скверы к лету

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Красноярск
13:42 15 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске началась подготовка городских общественных пространств к летнему сезону. Специалисты «Красгорпарка» приступили к ревизии уличной мебели: что-то требует ремонта, что-то обновления или полной замены. Инспектируют уличные тренажеры, декоративные конструкции, фонари.

«Для нас важно, чтобы территории были максимально подготовлены к теплому сезону. Как правило, в марте-апреле горожане уже выходят на прогулки. Поэтому работы планируются заранее, приступаем к ремонту, как только позволяет погода», - рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Александр Митрошкин.

Во всех парках и скверах подготовка к летнему сезону ведется параллельно. «Красгорпарк» отвечает за 15 городских пространство – среди них парк «Сибсталь», парк «Покровский», Театральная площадь, Ярыгинская набережная.

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