«Красгорпарк» готовит парки и скверы к лету

В Красноярске началась подготовка городских общественных пространств к летнему сезону. Специалисты «Красгорпарка» приступили к ревизии уличной мебели: что-то требует ремонта, что-то обновления или полной замены. Инспектируют уличные тренажеры, декоративные конструкции, фонари.

«Для нас важно, чтобы территории были максимально подготовлены к теплому сезону. Как правило, в марте-апреле горожане уже выходят на прогулки. Поэтому работы планируются заранее, приступаем к ремонту, как только позволяет погода», - рассказал директор МАУ «Красгорпарк» Александр Митрошкин.

Во всех парках и скверах подготовка к летнему сезону ведется параллельно. «Красгорпарк» отвечает за 15 городских пространство – среди них парк «Сибсталь», парк «Покровский», Театральная площадь, Ярыгинская набережная.

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