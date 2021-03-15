Полиция продолжает поиски порезавших шины автомобилей на Алексеева

Стражи порядка в краевом центре продолжают поиск злоумышленников, которые порезали колеса припаркованных автомобилей во дворе дома на Алексеева, 17.

Напомним, об этом происшествии стало известно накануне. В настоящее время известно, что в правоохранительные органы обратились 14 пострадавших.

Представители полиции осмотрели место инцидента, ведется работа со свидетелями и над изучением камер видеонаблюдения.

Отметим, что информация об инциденте появилась в социальных сетях, в группе "ЧП Красноярск". В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни считают, что автолюбители паркуются с нарушением всех правил, оставляя машины на тротуарах и газонах. Другие пользователи отмечают, что подобный поступок - уголовное преступление и виновник должен быть наказан по всей строгости.