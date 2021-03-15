Известный тренер Михаил Гамзин может быть причастным к делу полковника Островского

Громкое и резонансное уголовное дело полковника и начальника отдела полиции №1 Юрия Островского обрастает новыми подробностями.

Как стало известно из сообщений средств массовой информации, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, посредником при передаче взятки в 600 000 рублей является известный в России тренер по вольной и греко-римской борьбе Михаил Гамзин.

Михаил Гамзин заслуженный тренер РСФСР и главный тренер сборной Красноярского края по греко-римской борьбе. Также он возглавляет Центр Олимпийской подготовки при СФУ. Он воспитал 5 заслуженных мастеров спорта, включая олимпийских чемпионов - Назира Манкиева и Асламбека Хуштова, а также 10 мастеров спорта международного класса - чемпионов мира и Европы, а именно Никиту Мельникова, Беслана Чагиева и других титулованных борцов.

По данным следствия, посредник отпущен под подписку о невыезде.

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Фото: akwrest.ru