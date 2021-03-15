15 марта
Красноярск
погода -16 °C
73.51
 
€ 87.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Известный тренер Михаил Гамзин может быть причастным к делу полковника Островского

Главная Общество
Красноярск
11:35 15 Марта 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, уголовное, дело, коррупция, полиция, фсб, спорт, задержание, борьба, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Громкое и резонансное уголовное дело полковника и начальника отдела полиции №1 Юрия Островского обрастает новыми подробностями.

Как стало известно из сообщений средств массовой информации, со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, посредником при передаче взятки в 600 000 рублей является известный в России тренер по вольной и греко-римской борьбе Михаил Гамзин.

Михаил Гамзин заслуженный тренер РСФСР и главный тренер сборной Красноярского края по греко-римской борьбе. Также он возглавляет Центр Олимпийской подготовки при СФУ. Он воспитал 5 заслуженных мастеров спорта, включая олимпийских чемпионов - Назира Манкиева и Асламбека Хуштова, а также 10 мастеров спорта международного класса - чемпионов мира и Европы, а именно Никиту Мельникова, Беслана Чагиева и других титулованных борцов.

По данным следствия, посредник отпущен под подписку о невыезде.   

Читайте также:

Начальник красноярского отдела полиции задержан за взятку

Полковник Юрий Островский арестован до 11 мая

Фото: akwrest.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Полиция продолжает поиски порезавших шины автомобилей на Алексеева

Полиция продолжает поиски порезавших шины автомобилей на Алексеева

15 Марта 2021 г.
В полицию обратились 14 пострадавших
Новости Красноярска: В Красноярском крае создадут 16 новых пожарных частей

В Красноярском крае создадут 16 новых пожарных частей

15 Марта 2021 г.
Срок – до 2030 года
Новости Красноярска: Полковник Юрий Островский арестован до 11 мая

Полковник Юрий Островский арестован до 11 мая

15 Марта 2021 г.
Начальника красноярского отдела полиции №1 отправили в СИЗО
Новости Красноярска: При организации школьного питания в Красноярском крае учтут опыт Универсиады

При организации школьного питания в Красноярском крае учтут опыт Универсиады

15 Марта 2021 г.
После массовых отравлений детей в Красноярск приехали чиновники Министерства просвещения России
Новости Красноярска: В краевом центре найдена Ольга Козлова

В краевом центре найдена Ольга Козлова

15 Марта 2021 г.
Беременную женщину искали более 10 суток
Новости Красноярска: На острове Татышев из спячки вышли суслики

На острове Татышев из спячки вышли суслики

15 Марта 2021 г.
Они всегда просыпаются в середине марта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Красноярска организовал преступную группу сутенеров

Житель Красноярска организовал преступную группу сутенеров

14 Марта 2021 г.
Они привлекли в незаконный бизнес 39 красноярок
Новости Красноярска: «Енисей» вышел в финал чемпионата России

«Енисей» вышел в финал чемпионата России

14 Марта 2021 г.
Красноярцы победили в третьем матче полуфинала
Новости Красноярска: «Стоп, алкоголь»: в краевом центре пресекают незаконную торговлю

«Стоп, алкоголь»: в краевом центре пресекают незаконную торговлю

14 Марта 2021 г.
За два дня было выявлено 27 фактов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru