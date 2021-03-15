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Не сдавайте квартиру, пока не прочитаете это

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Красноярск
11:01 15 Марта 2021
аренда, жилье, недвижимость, сервис, услуги
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В Красноярске появилась новая услуга в сфере недвижимости: страхование арендного жилья. Она позволяет арендатору сократить расходы при заселении за счет отмены залога, а собственник получает весомые страховые гарантии.

Как часто бывает так, что арендаторы съехали раньше срока и перестали платить, соседи жалуются на порчу имущества, а при приемке обнаружилось, что в помещении срочно требуется ремонт после жильцов? Такой риск, к сожалению, в аренде есть всегда.

Недавно специалисты компании “Этажи” совместно со страховой компанией “Манго” разработали специальный сервис страхования, благодаря которому можно передать возможные риски страховой компании и отказаться от залога.   При этом стоимость страховки пропорционально зависит от арендной платы.

По словам руководителя отдела аренды компании “Этажи” в Красноярске Антона Зыкова, данный сервис уже успешно работает в офисах компании центральной части России. 85% тех, кто сдает или снимает жилье оценили выгоду предложения и стали страховать съемное жилье вместо удержания залога. Часто инициатором страхования выступают сами квартиросъемщики - со страховкой мебели и ремонта временного жилья они чувствуют себя увереннее. 

Сейчас застраховать имущество при аренде можно и в Красноярске! 

Как это устроено

Алгоритм действий напоминает страховку автомобиля, страховой полис ничем не отличается, его также вышлют на почту. 

При оформлении договора найма специалист компании “Этажи” одновременно помогает заполнить заявку на страховку. Полис высылается на электронную почту в течение дня. 

Обязательное условие - подписанный договор найма с двух сторон.

Срок страхования равен сроку найма квартиры. 

Страховой полис начинает действовать сразу после оплаты. 

Стоимость можно рассчитать самостоятельно с помощью специальной онлайн-платформы.

Действуют 3 пакета: “Эконом”, “Стандарт” и “Супер”. 

Например, при арендной плате 15 000 рублей:

При тарифе “Эконом” оплата в месяц - 212,5 рублей. 

Страховка действует:

на мебель и вещи - до 50 000 рублей;
на ремонт - до 200 000 рублей;
при вреде соседям - до 100 000 рублей;
неоплата или ранний выезд - 50% арендной платы. 

При тарифе “Стандарт” оплата в месяц - 300 рублей. 

Страховка действует:

на мебель и вещи - до 100 000 рублей;
на ремонт - до 350 000 рублей;
при вреде соседям - до 150 000 рублей;
неоплата или ранний выезд - 50% арендной платы.

При тарифе “Супер” оплата в месяц - 440 рублей. 

Страховка действует:

на мебель и вещи - до 150 000 рублей;
на ремонт - до 650 000 рублей;
при вреде соседям - до 200 000 рублей;
неоплата или ранний выезд - 50% арендной платы.

Выплаты производятся на карту клиента после фиксации фото и видео страхового случая. 

Кому это интересно

Сервис страхования арендных квартир ориентирован как на собственников жилья, так и на арендаторов.

Собственники оперативно получают выплаты в случае раннего выезда, порчи имущества арендатором или при нанесенном ущербе соседям.

Арендаторам страховка позволит заселиться без залога. Также решается проблема с животными - это важно, т.к. более 80% собственников не хотят сдавать свои квартиры жильцам с животными, а страховка полностью возместит возможные повреждения стен и мебели. 

Услуга страхования арендных квартир успешно стартовала в Красноярске! 

Если для вас актуальна эта тема - звоните +7(391) 219-77-88.

Фото: компания “Этажи”
По материалам компании “Этажи”

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