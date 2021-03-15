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Полковник Юрий Островский арестован до 11 мая

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Красноярск
10:15 15 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевом центре суд Железнодорожного района удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения полковнику Юрию Островскому. Так, по решению суда он арестован на 1 месяц и 29 суток, то есть до 11 мая.

Напомним, накануне стало известно, что оперативники ФСБ задержали при получении взятки полковника полиции и начальника отдела полиции №1 по Красноярску. Ему инкриминируется получение взятки в крупном размере должностным лицом.

По версии стражей порядка, высокопоставленный полицейский обещал помочь своему знакомому в переквалификации уголовного дела и смягчении статьи его приятелю. За это Островский должен был получить 600 000 рублей.

Отметим, что посредник при передаче в настоящее время также находится под следствием, он под подпиской о невыезде.  

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