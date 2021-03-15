Полковник Юрий Островский арестован до 11 мая

В краевом центре суд Железнодорожного района удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения полковнику Юрию Островскому. Так, по решению суда он арестован на 1 месяц и 29 суток, то есть до 11 мая.

Напомним, накануне стало известно, что оперативники ФСБ задержали при получении взятки полковника полиции и начальника отдела полиции №1 по Красноярску. Ему инкриминируется получение взятки в крупном размере должностным лицом.

По версии стражей порядка, высокопоставленный полицейский обещал помочь своему знакомому в переквалификации уголовного дела и смягчении статьи его приятелю. За это Островский должен был получить 600 000 рублей.

Отметим, что посредник при передаче в настоящее время также находится под следствием, он под подпиской о невыезде.