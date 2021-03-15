В Красноярском крае создадут 16 новых пожарных частей

К 2030 году в Красноярском крае появятся 16 новых пожарных частей. Об этом стало известно в ходе заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В регионе значительно увеличен объем субсидий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности: с 20 млн рублей в 2018 году, до 70 млн рублей в 2021 году. Предусмотрены дополнительные средства на развитие подразделений добровольной пожарной охраны в муниципалитетах. В рамках развития краевой пожарной охраны созданы две пожарно-спасательные части нового типа в Ужурском и Балахтинском районах. Это позволило дополнительно прикрыть 13 населенных пунктов.

«Министр лесного хозяйства края Алексей Панов сообщил, что в этом году продолжается оптимизация системы авиационной охраны лесов. Планируется создать две временные оперативные точки с возможностью базировать и дозаправлять вертолеты в наиболее «горимых» районах края – Кежемском и Эвенкийском», - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Также в Красноярском крае создается межрегиональный Северный лесопожарный центр. Базовым аэропортом станет Черемшанка. Оттуда самолеты будут направлять к местам пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.