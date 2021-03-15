При организации школьного питания в Красноярском крае учтут опыт Универсиады

После массовых отравлений школьников в Красноярск приехал заместитель директора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Министерства просвещения России Андрей Родионов. На совещании с краевыми властями он рекомендовал при пересмотре организации системы питания в школах учесть положительный опыт организации питания на событии мирового уровня – Универсиаде.

«Как мне кажется, какие-то элементы из этой цепочки можно перенести на организацию именно школьного питания. Регион провел большую работу по предотвращению подобных ситуаций. Мы надеемся, что в крае будет выстроена правильная система реагирования и взаимодействия между органами всех представителей власти. Мы со стороны Министерства просвещения РФ готовы оказать всяческую поддержку», – сообщил Андрей Родионов.

Ранее губернатор Александр Усс анонсировал предстоящие изменения в системе организации питания в школах. В частности, будет усилен контроль за поставщиками, а также сформирован реестр добросовестных поставщиков качественных продуктов в школы. При формировании новых регламентов краевые власти обещают учесть опыт других регионов страны.

Напомним, что в Красноярске с 18 февраля по 3 марта зарегистрировано 114 случаев заболевания иерсиниозом школьников от 7 до 14 лет. Они отравились салатами в школьных столовых. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в школе №144 – там более 20 заболевших.