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На острове Татышев из спячки вышли суслики

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Красноярск
09:34 15 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На острове Татышев начали просыпаться суслики. На выходных красноярцы заметили первых грызунов, которые греются на весеннем солнце. Суслики всегда просыпаются в Красноярске в середине марта. На острове Татышев их не меньше 4,5 тысяч. С каждым годом количество зубастых обитателей в парке только растет. Из-за обилия грызунов на острове поселились лисы.

Отметим, что скоро в нацпарке «Столбы» начнут просыпаться барсуки. Обычно это происходит в начале апреля. Однако были случаи раннего пробуждения - 15 марта в 2019 году. Бурундуки в тот год просыпались 6 марта.

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