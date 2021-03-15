Археологи Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» во время раскопок в Красноярске нашли могилу высокопоставленного чиновника времен императоров Александра I и Николая I. Захоронение обнаружено в ходе исследовательских работ на Всехсвятском некрополе. Археологи считают, что покойный был служащим высокого ранга, на это указывает суконный форменный мундир чиновника восьмого класса Табеля о рангах 1722 года. На мундире серебряные пуговицы с вензелями императоров Александра I и Николая I. По мнению историков, найдена могила коллежского асессора, который получил право на потомственное дворянство

«В районе центральной аллеи обнаружено погребение мужчины. Предварительные изыскания указывают, что человек был государственным служащим высокого ранга, имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий - аналогу современных Минстроя и Минтранса», - сообщил представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» Александр Тарасов.

У археологов есть данные даже о внешности покойного. Останки находились в деревянном гробу. Возраст мужчины был 40-50 лет. У него выразительные черты лица и крупный череп. Он зачесывал волосы на лысину и носил бакенбарды.

У исследователей настолько много информации, что они рассчитывают установить личность человека, который был погребен в найденной археологами могиле.

Фото: скриншот телеканал «Енисей»