15 марта
Красноярск
погода -16 °C
73.51
 
€ 87.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

К концу рабочей недели в Красноярск придет оттепель

Главная Общество
Красноярск
08:54 15 Марта 2021
красноярск, погода, похолодание, потепление, в красноярске, в красноярском крае, весна, мороз, морозы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ближайшие дни в Красноярске будут морозными. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 15 марта, воздух в городе прогреется до -3…-5°С, переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, осадков не ожидается.

«15 марта на юге Таймырского МР Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - предупреждают синоптики.

В ночь на вторник, 16 марта, температура опустится до -13°С, в светлое время суток до -4°С. Такая погода сохранится до 18 марта. После этого температура начнет повышаться. В четверг днем потеплеет до -1°С, а в пятницу наступит оттепель: воздух прогреется до +1°С, возможен снег с дождем. В субботу, 20 марта, термометры покажут +4°С, осадки сохранятся.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Алексеева неизвестный порезал колеса автолюбителям

На Алексеева неизвестный порезал колеса автолюбителям

14 Марта 2021 г.
Пострадало более 10 автомобилей
Новости Красноярска: Красноярка пропала по дороге в роддом

Красноярка пропала по дороге в роддом

14 Марта 2021 г.
Ольга Козлова ушла из дома 3 марта
Новости Красноярска: «Стоп, алкоголь»: в краевом центре пресекают незаконную торговлю

«Стоп, алкоголь»: в краевом центре пресекают незаконную торговлю

14 Марта 2021 г.
За два дня было выявлено 27 фактов
Новости Красноярска: Житель Красноярска организовал преступную группу сутенеров

Житель Красноярска организовал преступную группу сутенеров

14 Марта 2021 г.
Они привлекли в незаконный бизнес 39 красноярок
Новости Красноярска: В Красноярске уборку снега во дворах контролирует целый замминистра

В Красноярске уборку снега во дворах контролирует целый замминистра

13 Марта 2021 г.
Чиновник лично проверил работы
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска установили новые контейнеры для ТКО

В Советском районе Красноярска установили новые контейнеры для ТКО

13 Марта 2021 г.
Продолжается плановая работа по их замене
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли могилу высокопоставленного чиновника времен императоров Александра I и Николая I

В Красноярске нашли могилу высокопоставленного чиновника времен императоров Александра I и Николая I

15 Марта 2021 г.
У археологов есть данные даже о внешности покойного
Новости Красноярска: «Енисей» вышел в финал чемпионата России

«Енисей» вышел в финал чемпионата России

14 Марта 2021 г.
Красноярцы победили в третьем матче полуфинала
Новости Красноярска: УДИБ оштрафовали на 6,5 миллионов рублей за плохую уборку города

УДИБ оштрафовали на 6,5 миллионов рублей за плохую уборку города

12 Марта 2021 г.
ГИБДД выдала 298 предписаний
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru