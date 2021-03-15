К концу рабочей недели в Красноярск придет оттепель

Ближайшие дни в Красноярске будут морозными. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в понедельник, 15 марта, воздух в городе прогреется до -3…-5°С, переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, осадков не ожидается.

«15 марта на юге Таймырского МР Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица», - предупреждают синоптики.

В ночь на вторник, 16 марта, температура опустится до -13°С, в светлое время суток до -4°С. Такая погода сохранится до 18 марта. После этого температура начнет повышаться. В четверг днем потеплеет до -1°С, а в пятницу наступит оттепель: воздух прогреется до +1°С, возможен снег с дождем. В субботу, 20 марта, термометры покажут +4°С, осадки сохранятся.